В Златоусте под колёсами «семёрки» погибла женщина

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.

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Накануне вечером в Златоусте Челябинской области произошло смертельное ДТП. На место происшествия выезжала корреспондент медиахолдинга ОТВ.

«7 ноября в 21:00 на проспекте Гагарина возле дома № 17 водитель, 1994 года рождения, управляя автомобилем „ВАЗ-2107“, совершил наезд на пешехода — женщину, 1962 года рождения, переходившую проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства в неположенном месте. В результате ДТП пешеход погиб на месте»,— прокомментировал ситуацию начальник Отдела ГИБДД по Златоусту Евгений Ярушин.

Как отметил инспектор, несколько лет назад в этом месте был оборудованный пешеходный переход, но потом его убрали, а люди так и продолжали ходить по протоптанной тропе на свой страх и риск.

На данный момент все обстоятельства аварии уточняются.