В Челябинске ликвидируют 152 аварийных дерева

Взамен высадят молодые саженцы.

Послушать 00:00

В Челябинске снесут больные и аварийные деревья. Взамен территории озеленят. Работы завершат до 15 ноября.

«По улице Труда взамен снесенных 126 деревьев различных пород высадят 126 шаровидных ив, часть из которых уже посадили на свободные места. По Елькина 10 аварийных деревьев заменят десятью липами. На улице Тимирязева 7 больных и аварийных растений заменят на семь лип, на Худякова 9 деревьев также заменят на девять лип», — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

В мэрии добавили, что на снос деревьев получены соответствующие акты и разрешения. Компенсируют их крупномерными саженцами, гарантия на которые будет действовать в течение года.