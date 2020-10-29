В Златоусте пенсионерка скинула с балкона 93 тысячи рублей

Деньги достались мошенникам.

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В Златоусте деньги буквально упали с неба в руки мошенников. 82-летняя пенсионерка сбросила с балкона 93 тысячи рублей, поверив, что ее дочь стала виновницей смертельного ДТП.

Инцидент произошел в 04:30 во вторник, 27 октября. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, личности злоумышленников устанавливаются.

«Уважаемые златоустовцы! Чаще общайтесь со своими пожилыми родственниками, рассказывайте о мошенниках. Учите их не доверяться неизвестным лицам, тем, кто им звонит и приходит в дом», — предупредили в ОП по Златоусту.

Всех, кто владеет информацией о случившемся, просят сообщить в полицию по телефону: 8-351-365-32-91.