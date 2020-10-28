Мошенницы поменяли 125 тысяч рублей пенсионера на купюры «Банка приколов»

Женщины представились сотрудницами банка, заверив, что меняют деньги на банкноты нового образца.

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В Челябинске мошенницы обменяли 125 тысяч рублей пенсионера на фальшивые купюры. 81-летний мужчина обратился в полицию, где рассказал, что к нему домой пришли две женщины, представившиеся сотрудницами банка. Они объяснили, что производят обмен старых банкнот на купюры нового образца. Пенсионер отдал им свои накопления в размере 125 тысяч рублей, взамен же получил купюры номиналом «1 000», «2 000», «5 000» «Банка приколов».

«По данному факту следствием ОП „Курчатовский“ УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации („Мошенничество“). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Челябинцев просят быть бдительнее и не взаимодействовать с лицами, представляющимися сотрудниками банков. Необходимо помнить, что представители подобных организаций не будут предлагать обменять деньги на дому. Кроме того, необходимо требовать документы у всех, кто приходит и представляется сотрудником той или иной организации.