Новые уличные светильники начали устанавливать в Златоусте

В городе возводят линии освещения.

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Километры проводов и несколько сотен новых светильников установят в Златоусте. В городе начали возведение новых линий уличного освещения. Теперь свет должен появится даже там, где раньше не было электроопор.



Так, освещение будет в квартале Медик. Там установят 100 опор и 170 светильников. Они устойчивы к погодным условиям и выдерживают перепады температур. Как отметил представитель подрядчика, Алексей Мартынов, светильники — российского производства.

«Это не китайские фонарики. Будут они служить дольше и расширенная гарантия у них»,— заявил представитель подрядной организации Алексей Мартынов.

Свет появится и на объездных дорогах, от 5-го микрорайона до вокзала, от улицы Мельнова до Ленина. Работы разделили между несколькими подрядчиками, это позволит установить освещение быстрее.

«С подрядчиками пообщались. Ну, в принципе, я вижу, что работают они активно. Несмотря на погоду. То есть, все вопросы текущие согласовывают, решают. Думаю, к концу ноября контракты все должны быть закрыты. То есть, город должен быть освещен. Это же и показатель безопасности, в том числе. То есть, и для детей, и для пожилых людей»,— отметил председатель собрания депутатов Златоуста Алексей Карюков.

Отметим, всего в 2020 году на освещение улиц Златоуста направили 13 миллионов рублей. Работы планируется продолжить работы и в следующем году.