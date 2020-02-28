В Златоусте ограбили гончарную мастерскую

Краденые изделия имеют фирменную печать.

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Гончар Денис Аксенов, придя на работу утром, не сразу обнаружил, что один из гаражных боксов, где у мастеров хранилась вся продукция для благотворительной ярмарки, вскрыт. Злоумышленники предусмотрительно навесили сорванный замок обратно.

«Украли чайные и кофейные пары, чайники, горшочки и вазы, важно, что все изделия имеют фирменную печать в виде крылатого коня и букв ГМ, заключенных в квадрат. Вместе с посудой унесли и электроинструменты: 2 шлифовальные машины, шуроповерт, сварочный аппарат, электролобзик», — рассказывает Денис Аксенов.

Только на изготовление одного чайника у гончара уходит месяц, включая подготовку, декор, сушку и обжиг. Мастер даже не знает, кто мог совершить такой поступок.

«Гончарным делом в основном интересуются люди благостные, все с хорошими намерениями обычно приходят, даже и подумать не на кого», — говорит ремесленник.

Полиция уже занимается поиском преступников, посетивших прошлой ночью гаражный кооператив «Дружба» с недружественным визитом.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Полицией проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления личности подозреваемых», — сообщила старший специалист направления по связи со СМИ УМВД РФ по Златоустовскому городскому округу Ольга Аристова.

Правоохранители просят всех, кто владеет какой-либо информацией по факту произошедшего сообщить в полицию, конфиденциальность гарантируют.