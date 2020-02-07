Кража на миллион: полиция Челябинской области задержала Аргаяшских грабителей

Двое мужчин могут на пять лет лишиться свободы.

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Двое подозреваемых в серии краж были задержаны сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области и Отдела МВД России по Аргаяшскому району, где и были совершены хищения.

Жители Коркино 32-х и 57-и лет, которые ранее были судимы, в течение долгого времени грабили дома в садоводческих товариществах. Хищения они совершали в ночное время, ломали дверные замки и повреждали окна. Их действия пресекли в январе 2020 года. Злоумышленники были задержаны на месте совершения очередной кражи. Были также обнаружены инструменты, используемые при преступлениях, и награбленное имущество. Ущерб оценивается на сумму около миллиона рублей.

«В ОМВД России по Аргаяшскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Максимальная санкция данной части статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

На данный момент преступники находятся под стражей. Их проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории других районов Челябинской области.