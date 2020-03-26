Статья из-за двух тысяч: в Челябинске парень ограбил курьера доставки еды

Ему избирается мера пресечения.

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В Ленинском районе Челябинска произошло нападение на доставщика еды. Молодой парень решил ограбить девушку, всего лишь на год моложе него, в подъезде дома по улице Лизы Чайкиной.

Как сообщили в МВД России по городу Челябинску, похититель применил не опасное для жизни насилие к беспомощной девушке и отобрал у неё около двух тысяч рублей наличными.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении грабежа сотрудники отдела уголовного розыска ОП «Ленинский» в Челябинске задержали ранее не судимого местного жителя, 2000 года рождения», — рассказали в МВД России по городу Челябинску.

Отметим, что подозреваемый уже успел потратить все похищенные деньги до того, как его задержали. В данный момент возбуждено уголовное дело, избирается мера пресечения.