В Златоусте несколько дней горит городская свалка

К тушению привлекли сотрудников МЧС из Челябинска.

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В Златоусте тушат горящую городскую свалку. Совместными усилиями над устранением возгорания трудятся силы МЧС Челябинска и самого города. Работа идёт в круглосуточном режиме.



Всего горит больше 50% свалки. Для того, чтобы не допустить распространение очага, огнеборцы проливают участки, а затем сотрудники МУП «Благоустройство» засыпают их негорючими материалами.

«Мы уже вторые сутки в круглосуточном режиме тушим свалки. Потом, тоже в круглосуточном режиме пересыпаем. Воды у нас нет, она находится в километре отсюда, там есть запасной пруд. Сейчас они его опустошают. Есть гидранты ещё чуть ниже, там заправляются пожарные машины и сейчас вот приехала техника, которая быстро протушит один из углов, который остался, а мы позже засыпем его»,— рассказал сайту «Первый областной» начальник участка Сергей Фролов.

Отметим, что сама свалка горит уже несколько дней. Дым от пожара накрывает большую часть города и создаёт дискомфорт для местных жителей. Власти Златоуста настаивают, что пожар возник в результате поджога.