Садоводы устроили несанкционированную свалку в Магнитогорске

В администрации жителей призвали к совести и ответственности.

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Свалка, на которую жаловались садоводы, была ликвидирована в Магнитогорске. Специалисты расчистили несанкционированное скопление мусора возле шоссе Космонавтов. Как отметили в администрации города, мусор вблизи населенного пункта и садов, складировали сами местные жители.

«Очередная несанкционированная свалка ликвидирована вблизи шоссе Космонавтов. На территории в большом количестве лежали ветки и куски шифера, а значит основные нарушители — это садоводы ближайших СНТ и жители поселка», — отмечает пресс-служба администрации Магнитогорска.

Теперь в городе, в местах, наиболее вероятных для появления несанкционированных свалок, установлены видеофиксаторы. Тем, кто вывозит свой мусор в необорудованное место, полагается штраф. Физические лица — до пяти тысяч рублей, для компаний, создающих свалки — до 500 тысяч рублей.