Рекультивация свалки в Челябинске подходит к последнему этапу

Территорию начали засеивать травой.

Послушать 00:00

Закрытая свалка в Челябинске подходит к последнему этапу рекультивации. Полигон перестал функционировать в 2018 году. С тех пор на нем ведутся работы, призванные устранить негативное влияние мусора на атмосферный воздух в городе. Работу подрядчика проверили специалисты министерства природных ресурсов и экологии РФ.

«У нас было три главных фактора воздействия на Челябинск, которые мы должны были нейтрализовать. Первый фактор: горение, которое всю историю свалки присутствовал. Второй фактор: выделение свалочных газов. Третий фактор: попадание во все грунтовые воды и поверхностные воды стоков, которые происходили от попадания осадков на свалку. На сегодняшний день эти проблемы решены на 98%. Исключено попадание кислорода в тело свалки, пожары на ней закончились еще в прошлом году. Кроме того, сейчас нет свалочных газов», — рассказал корреспонденту медиахолдинга ОТВ главный специалист ФГУП «ФЭО» по проектам Уральского региона Иван Тюрин.

Для того, чтобы мусор, накопленный за долгие 70 лет, перестал негативно влиять на город, подрядчик устанавливает специальную систему для сбора свалочного газа. На глубине 18 метров были установлены пластиковые трубы, сверху на них укладывается дрена, а в траншеях перфорированная труба, по которой будет проходить газ. Сверху это будет герметизироваться специальными материалами. Трубы останутся, по ним газ будет уходить в факельную установку, благодаря которой ядовитые пары не нанесут вред экологии.

«Могу сказать что это один из лучших объектов которые я видела, я экологией занимаюсь более 40 лет Поэтому со всей ответственностью могу сказать, что очень хороший подход. Достаточно короткие сроки рекультивации и максимально использованные наилучшие доступные технологии», — прокомментировала ситуацию член общественного совета минприроды России Елена Есина.

На данный момент тело свалки уже покрыты пятью слоями: грунтом, изоляционным материалом, грунтом и слоями плодородной земли. Каркас свалки укрепили, для того, чтобы он не расползался. Часть полигона уже начали засеивать травой.

«Идем по графику. Я очень благодарен исполнителю работ и городской администрации, потому что все идет быстро. Качество работ нас устраивает, мембраны укладываются. В этом году, думаю, эти работы будут закончены. Система по изучению фильтрата в этом году будет закончена. В следующем году полностью будет завершена работа по системе газоочистки. 10 декабря 2021 года работы будут завершены полностью. Через год мы уже сможем увидеть здесь зеленый холм», — прокомментировал ситуацию министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

По мнению министра экологии, зеленый холм, который останется после работы подрядчика по рекультивации, можно будет использовать для создания экопарка. Правда использовать данную территорию для прогулок можно будет не ранее, чем через 10 лет после рекультивации. За этот срок растения помогут образовать дернину в качестве защитного слоя, который не разносит ветром.