Минэкологии подаёт повторный иск в суд из-за несанкционированных свалок в Красноармейском районе

Мусор не могли вывезти из-за того, что не были установлены хозяева участков.

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Больше года жители Красноармейского района жалуются на масштабные несанкционированные свалки близ населенных пунктов. Специалисты Министерства экологии Челябинской области проверили места скопления ТКО возле поселка Петровский и села Миасское летом 2019 года. По результатам проверки были направлены исковые заявления в Красноармейский районный суд о возложении обязанности устранить скопления мусора.

«В процессе рассмотрения материалов судом администрацией Красноармейского района предоставлены сведения о том, один из земельных участков, на котором зафиксирована свалка вблизи поселка Петровский, принадлежит ОАО ХСП „Петровский“ и имеет 135 правообладателей. Определить, кто владеет участком, на котором располагается свалка, не удалось. Поэтому судом исковое заявление признано бездоказательным и оставлено без рассмотрения», — комментирует ситуацию заместитель министра экологии региона Виталий Безруков.

Такая же ситуация сложилась и со свалкой возле села Миасское. Установить владельца участка не удалось, и дело осталось без рассмотрения.

«Для подтверждения контуров свалки по каждому земельному участку министерство экологии заказало работы аттестованного кадастрового инженера. Ответ получен в июле текущего года: сделаны актуальные выписки по земельным участкам, которые входят в контуры свалок», — подчеркнул Виталий Безруков.

Однако к осени 2020 года ситуация на территории района так и не изменилась. Министерство экологии направит в суд повторные исковые заявления о ликвидации несанкционированных свалок.