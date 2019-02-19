/ В Златоусте мужчина украл более трех миллионов рублей за полчаса

На дело преступник вышел в черной маске.

В отделении банка в Златоусте ночью 14 февраля произошла кража. Неизвестный вскрыл банкомат в помещении круглосуточной зоны офиса кредитного учреждения. Оттуда преступник тайно похитил более трех миллионов рублей.

Кража была совершена 14 февраля с 3:50 до 4:17. Неустановленное лицо, находясь в помещении круглосуточной зоны дополнительного офиса челябинского отделения известного банка, путем взлома замка незаконно проникло в банкомат, являющийся иным хранилищем, откуда тайно похитило денежные средства в особо крупном размере. Следственным отделом МВД России по Златоустовскому округу возбуждено уголовное дело по статье «Кража» УК РФ. — прокомментировала для сайта «Первый областной» сотрудник пресс-службы МО МВД РФ «Златоустовский» Ольга Аристова.

Мужчина был одет в черный пуховик, черные штаны и черную маску на лицо. Рост около 175 сантиметров, плотного телосложения. Тех, кто знает преступника, просят передать информацию в полицию по телефону «02».