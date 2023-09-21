В Златоусте мужчина пойдет под суд за систематическое избиение двоих сыновей

Обвиняемый ранее судим за истязание старшего ребенка супруги

Прокуратура Златоуста направила в суд уголовное дело 38-летнего местного жителя. Его обвиняют в истязании сыновей и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей (статьи 156 УК РФ, 117 УК РФ). Об этом сегодня, 21 сентября, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

По версии следствия, пыткам подвергались мальчики 5 и 7 лет. Отец бил детей кулаками по лицу, наносил удары ногами и засовывал головы детей в канистру с брагой.

«Ранее мужчина судим за угрозы убийством и истязание 16-летнего сына супруги от первого брака. Во время следствия обвиняемый находился в СИЗО», — сообщили в региональной прокуратуре.

Дело рассмотрит Златоустовский городской суд.