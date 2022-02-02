В Троицке мужчина получил условный срок за истязание 9‑летней дочери

Подсудимый регулярно избивал девочку после смерти жены

В Троицке вынесли приговор 31-летнему местному жителю. Он признан виновным в истязании дочери, сообщает СУ СКР по Челябинской области.

Судом установлено, что отец регулярно избивал свою 9-летнюю дочь в течение 2020 года. В 2019 году у девочки умерла мать.

«Следователем СК инициирован вопрос о лишении осужденного родительских прав. Девочка и ее 8-летняя сестра помещены в социальное учреждение», — рассказали в региональном СУ СКР.

Мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего»).

Как ранее сообщал наш сайт, Ленинский районный суд Магнитогорска вынес приговор в отношении местной жительницы. Она признана виновной в истязании своей 8-летней дочери.