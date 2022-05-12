В Челябинске мужчину осудили за истязание матери

80-летнюю женщину он систематически бил руками и палкой

Мировой судья судебного участка № 2 Курчатовского района Челябинска вынес приговор 52-летнему мужчине. Он признан виновным в истязании (часть 1 статьи 117 УК РФ) и угрозе убийством (часть 1 статьи 119 УК РФ). Об этом сегодня, 12 мая, сообщили в прокуратуре региона.

В суде установили, что челябинец в период с января по сентябрь прошлого года еженедельно напивался и набрасывался с кулаками на свою 80-летнюю мать. Женщину он бил руками, палкой и демонстрировал топор.

«Женщина после избиений уходила из дома и ночевала у соседей. При осмотре на теле потерпевшей было обнаружено множество ссадин и гематом. Подсудимый вину не признал, сказал, что мать все придумала, является больным человеком и все телесные повреждения получила самостоятельно от падения», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Суд назначил челябинцу наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы.