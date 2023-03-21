В Челябинской области женщина пойдет под суд за истязание 10‑летнего сына

По версии следствия, обвиняемая регулярно била ребенка

Каслинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу жительницы поселка Вишневогорска. Ее обвиняют в истязании (пункт «г» части 2 статьи 117 УК РФ). Об этом сегодня, 21 марта, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

По версии следствия, обвиняемая регулярно избивала своего 10-летнего сына ремнем, проводом удлинителя и стеклянной банкой. Также зафиксирован эпизод обжигания ног ребенка раскаленным утюгом.

«Обвиняемая вину в совершенном преступлении не признала, ребенок изъят у матери и помещен в социальное учреждение», — сообщили в областной прокуратуре.

Дело направлено в Каслинский городской суд.