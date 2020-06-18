В Златоусте маршрутка протаранила три легковушки

Пострадавших нет.

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Сегодня, 18 июня, в Златоусте произошло странное ДТП. В 12:50 дня, на проспекте Мира, возле дома № 22 водители нескольких машин терпеливо ждали, когда для них загорится зеленый сигнал светофора, чтобы продолжить движение.

Но вдруг произошло три громких удара — маршрутка врезалась в стоящие перед ней автомобили, собрав их в единую цепочку.

«Водитель автобуса „Форд Транзит“ 1961 года рождения не выбрал безопасную скорость движения и совершил столкновение с тремя автомобилями», — сообщил Алексей Писковитин, инспектор ОГИБДД по ЗГО.

Первый пострадавший в аварии автовладелец рассказал, что водитель маршрутки даже не пробовал остановиться.

«Остановились у светофора, ждали зеленый свет. Увидел в зеркало заднего вида, что на полной скорости летит маршрутка. Еще две машины собой зацепили. Впечатление было, что даже взлетели на секунду. Теперь мою машину будет сложно восстановить, даже пытаться не буду», — поделился Сергей, водитель «Дэу Нексия».

На данный момент все обстоятельства произошедшего устанавливаются.