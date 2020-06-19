В Златоусте многодетная мама сломала два ребра спускаясь с лестницы

Инцидент произошёл в школе № 25.

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Многодетная мама из Златоуста сломала два ребра в школе. Женщина пошла отводить ребёнка на праздник, а в итоге оказалась в травмпункте. Инцидент, во время которого Олеся Аксёнова получила повреждение, случился 4 марта этого года. Женщина рассказала, что сломала рёбра на лестнице в школе № 25.



«Спускалась по лестнице с 3-его этажа от спортивного зала. Зацепилась левой ногой за арматуру. Следующую ступенька была тоже повреждена и я провалилась. Кубарем полетела вниз»,— поделилась Олеся Аксёнова.

Первую помощь Олеся Аксёновой оказала одна из учительниц. Она отвела её в медкабинет, а уже оттуда женщина с мужем поехала в больницу, где рентген показал перелом двух рёбер. В итоге жительница Златоуста была вынуждена уйти на полтора месяца на больничный. Олеся Аксёнова рассказал, что сама проработала в этой школе 10 лет, её закончил старший ребёнок, там же учатся и двое других её детей. Ступеньки с торчащей арматурой не дают женщине покоя. Всего в плачевном состоянии находятся 3 пролёта.

Многодетная мама после этого жуткого ЧП написала заявление в следственный комитет и Роспотребнадзор. Она считает, что ситуацию нужно срочно менять ведь на кону здоровье детей и педагогического коллектива. Однако, как отмечают депутаты областного заксобрания в школе сейчас проводятся изменения. Добиться их удалось благодаря запросам депутатов местного и областного уровней.

«Эту проблему нужно срочно решать. В два счёта можно упасть и получить серьёзные травмы. Цена вопроса — 300 тысяч пролёт. Таковых три»,— рассказала депутат законодательного собрания Челябинской области Татьяна Кузнецова.

Ситуацию с рассыпающимися лестничными пролетами Татьяна Кузнецова изложила в письме, которое уже легло на стол председателю регионального заксобрания Владимиру Мякушу. Депутат отметила, что в этом вопросе нужна поддержка не только ЗСО, но и представителей местной администрации.