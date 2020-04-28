В Златоусте гендиректора фирмы осудили за невыплату зарплаты

Мужчина задолжал более 12 миллионов рублей 118 сотрудникам.

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Директора фирмы из Златоуста осудили за невыплату рабочим зарплаты. Генеральный директор ОАО «Специальное производственно-монтажное управление № 2» задолжал подчинённым 12 миллионов рублей.



Его осудили по части 2 статьи «Невыплата заработной платы» УК РФ. По данным областного следственного комитета, в течение 2018 — 2019 годов он не платил заработную плату 118 своим работникам.

«Осужденным допущена невыплата заработной платы 118 работникам предприятия. Просроченная задолженность перед рабочими составила более 12 млн. рублей. По ходатайству следователя СК судом произведён арест имущества обвиняемого»,— рассказали сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.

Отметим, что также были удовлетворены иски потерпевших по взысканию задолженности по зарплате. Приговором суда гендиректору фирмы назначено наказание в виде штрафа в сумме 100 000 рублей.