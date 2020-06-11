За работу 1 июля заплатят вдвойне

Те, кто будет отдыхать, получат оплату, как за обычный рабочий день.

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Россияне, которым придется выйти на рабочие места 1 июля 2020 года, получат двойную оплату. О том, что за работу в день, когда в Российской Федерации состоится голосование по внесению поправок в Конституцию, работодатели заплатят в двойном размере, сообщила глава социального комитета Совета Федерации Инна Святенко.

«За работу в день голосования предусмотрена оплата в повышенном размере. Граждане не должны потерять в оплате труда за июль», — сообщила РИА-Новости сенатор.

Определить, как оплатить сотрудникам рабочий день 1 июля 2020 года, работодатель может опираясь на статью 153 ТК РФ.

Напомним, что ранее день голосования был назначен на 22 апреля, но из-за угрозы распространения COVID-19 дату пришлось передвинуть. Рассматривался вариант проведения голосования 24 июня, вместе с парадом Победы, однако позже президент России Владимир Путин объявил, что голосование состоится 1 июля 2020 года и этот день будет нерабочим.