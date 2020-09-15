Производитель хлеба задолжал более четырех миллионов рублей еманжелинцам

79 сотрудников завода не могут получить оплату за свой труд.

Послушать 00:00

В Еманжелинске 79 человек остались без заработной платы после закрытия предприятия. ОАО «Еманжелинскхлеб» поставляло хлебобулочные изделия в образовательные учреждения города, а также в местные магазины. Однако через время потребители стали жаловаться на качество продукции.

«В последние годы на предприятии ОАО „Еманжелинскхлеб“ появились проблемы с качеством выпускаемой продукции. Это выразилось в многочисленных обращениях от жителей, родителей детей, учащихся в образовательных учреждениях, а также руководителей данных учреждений. Мы были вынуждены отказаться от этой продукции. Предприятие потеряло множество потребителей. У нас проходило много встреч с руководством предприятия. Мы обсуждали вопросы о том, как изменить ситуацию, но руководство объясняло это тем, что они находятся в тяжелой экономической ситуации и будут делать все, что смогут», — прокомментировал происходящее для сайта «Первый областной» глава Еманжелинского муниципального района Евгений Светлов.

Наладить ситуацию на производстве руководство предприятия не смогло, после чего у него появились задержки по выплатам налогов, а также в оплате труда сотрудников. Часть вопросов получалось решить, но в итоге предприятие задолжало крупную сумму своим работникам. Они написали коллективное обращение депутату Государственной думы Анатолию Литовченко.

«Еще весной я получил коллективное обращение, сделал запрос в прокуратуру Челябинской области. Организовал встречу с работниками хлебозавода. Пригласил на нее главу Еманжелинского района, прокурора района — люди должны знать, что расследование на контроле. Причем, на самом высоком уровне. Удалось выяснить, что учредитель и директор видели, что продукция неконкурентоспособна, завод накапливает убытки. Они специально изменили форму собственности, на одно предприятие „повесили“ долги, а со счетов другого выводили денежные средства. Из-за такой, на мой взгляд, мошеннической схемы теперь не с кого спросить и нечего взять, поскольку в активе хлебозавода ни имущества, ни оборудования, ни транспорта», — рассказал депутат Госдумы Анатолий Литовченко.

В результате данным вопросом начали заниматься правоохранительные органы.

«Задолженность около 4 миллионов перед 79 работниками, это вопиющее нарушение закона. Сегодня вопросом занимаются правоохранительные органы, Следственный комитет, возбуждено уголовное дело по данному факту. В рамках уголовного дела будут установлены лица учредителей, которые несут ответственность за эту ситуацию. Надеюсь, что дело будет доведено до суда, учредители будут обязаны выплатить людям заработную плату», — подчеркнул глава Еманжелинского района Евгений Светлов.

Данный вопрос находится на контроле администрации района. Кроме того, к данной истории подключилась и районная прокуратура.