Менеджер по продажам в Челябинске может получать 150 тысяч рублей в месяц

Специалисты составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в городе.

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Эксперты сервиса Работа. ру узнали, какие вакансии в Челябинске оплачиваются выше всего. Рейтинг был составлен на основе данных по заработной плате челябинцев за май 2020 года.



«Самые привлекательные зарплаты в городе в мае предлагают специалистам по продажам. Так, менеджеру по продажам запчастей для грузовых автомобилей обещают ежемесячный доход от 150 000 рублей. А менеджер по продажам металлопроката может зарабатывать до 100 000 рублей. Соискателям стоит учитывать, что заработок таких специалистов, как правило, складывается из невысокого фиксированного оклада и процента от сделок», — сообщают специалисты сервиса Работа.ру.

Чуть меньшую заработную плату предлагают водителям с правами категории Е — до 120 тысяч рублей. За такую зарплату необходимо будет ездить в длительные командировки по России. Водитель такси на служебном автомобиле может получать до 100 тысяч рублей в месяц, но зарплата будет зависеть от количества поездок. Аналогичную сумму может получить и автокрановщик с опытом работы больше трех лет.

Кроме того, эксперты отмечают рост откликов на вакансии, предполагающие удаленный формат работы. В марте на подобные предложения откликалось 1,3%, а в апреле — 9,4%.

«Одновременно снизился интерес соискателей к вакансиям полного рабочего дня — количество откликов сократилось с 44,9% в марте до 32,5% в апреле, минус 12,4 процентного пункта, или минус 27,6%», — сообщают эксперты Работа.ру.

На рынке вакансий среди удаленной работы челябинцам также предлагают высокооплачиваемые вакансии, например, UX-дизайнер может получать зарплату больше, чем в 150 тысяч рублей. Дистанционно можно трудиться и специалистам по контекстной рекламе. Работая на компанию из Москвы, можно заработать до 120 тысяч рублей в месяц.