В загрязнении реки Миасс обвиняют трёх сотрудников ЧМК

Ущерб объекту составил более 250 миллионов рублей.

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В Челябинске будут судить трёх сотрудников ЧМК. Речь идёт о главном инженере предприятия, начальнике управления охраны труда, промышленной безопасности и природоохранной деятельности предприятия и его заместителе. Их обвиняют в нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов.



По данным следствия, нарушение должностных обязанностей привело к тому, что в реку Миасс сливались загрязняющие вещества. Ущерб, причинённый водному объекту, составил более 250 миллионов рублей.

«Обвиняемые, в период 2016-2018 годов нарушали свои должностные обязанности, в части обеспечения экологической безопасности при работе предприятия, что привело к сбросу в реку Миасс загрязняющих веществ, концентрация которых значительно превышала показатели предельно допустимых норм вредных веществ»,— рассказали сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.

Отметим, что для возмещения ущерба на имущество обвиняемых был наложен арест. Помимо этого, ЧМК провёл работы по устранению воздействия на реку на сумму более 100 миллионов рублей.



«Считаем предъявленные обвинения не имеющими оснований, неправомерность предъявленных в обвинении фактов будем доказывать в суде», — прокомментировали в пресс-службе предприятия.

Сейчас дело о загрязнении направлено в Металлургический районный суд Челябинска. Также природоохранный прокурор Челябинска направил иск о взыскании с комбината ущерба, причинённого окружающей среде.