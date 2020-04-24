Центральный район Челябинска ждёт большое озеленение

На его территории появится более 13,5 тысяч растений.

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Большое озеленение ждёт центральный район Челябинска. На его территории высадят почти 13,5 тысяч растений. Проект озеленения, над которым работали ландшафтники и учёные уже готов. В конце мая подрядчик приступит к работам, которые планируется завершить в конце июля.



Всего в центре Челябинска высадят 155 деревьев, 2 709 кустарников и 2 709 многолетних растений. Как отметил глава Центрального района Виктор Ереклинцев, работы пройдут в несколько этапов.

«В этом году многолетние растения и кустарники будут высажены на 4 объектах — это несколько больших клумб на Алом поле, полностью бульвар на проспекте Ленина, сквер на Тернопольской и сквер на улице Воровского»,— сказал Виктор Ереклинцев.

Отмечается, что на всех участках работы будут вестись с учётом исторических особенностей. Помимо этого планируется воплотить в жизнь множество идей. Например, на Алом поле, между Аллеей пионеров-героев и храмом Александра Невского появится розарий с подпорной стенкой и лабиринтами из живой изгороди.

«Принцип „показать разнообразие растительного мира“ мы тоже учитывали. Хотелось, чтобы это было интересно с ботанической точки зрения, поэтому такой разнопородный состав и большое количество многолетних растений разных видов. Потому что жители это любят. Думаю, что у каждого такого участка в городе должна быть своя умиротворяющая растительная аура, они не для шумного отдыха, без шашлычных, нужно просто наблюдать красоту выполненных композиций и самих растений»,— сказала директор ботанического сада ЧелГУ Вера Меркер.

Отметим, что помимо этого уже сейчас вдоль проспекта Ленина высаживают полноразмерные липы. Их считают хорошим придорожным растением. Кроме того, по контракту за деревьями предусмотрен дальнейший уход, так что принцип «посадил и забыл» уходит из Челябинска, говорят эксперты.

Помимо этого в Центральном районе города появятся растения с необычными названиями, такие как дороникум, вальштения, лабулярия, зеленчук желтый, живучка ползучая. Планируют в администрации высадить пряные травы и возродить кусты сирени.