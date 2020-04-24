«Стена памяти» в Челябинске «оживет» с помощью голосов южноуральцев

В регионе объявлен сбор историй героев Великой Отечественной войны.

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10 лет назад, в рамках празднования 65-летия Великой Победы, в Челябинской области впервые был создан самый большой архив фотографий фронтовиков и тружеников тыла. Около 50 тысяч снимков было размещено на «Стене памяти», длина которой составляет 1418 метров (по числу дней войны).

Теперь же южноуральцам предлагают повторить подвиг 10-летней давности. Телеканал ОТВ и компания «Интерсвязь», при поддержке правительства Челябинской области, объявляют сбор фотографий героев Великой Отечественной войны и их историй, которые станут тысячами подкастов и зазвучат по всему городу. «Стена памяти» будет расширена и дополнена аудиоисториями, чтобы «оживить» мемориал и увековечить подвиги Героев своими голосами.

Сейчас на сайте проекта «Стена памяти» pomni.is74.ru более 150 тысяч фотографий, из которых 45 тысяч имеют собственную историю в текстовом формате, и они продолжают прибывать. Часть из них будет озвучена известными людьми города, представителями шоу-бизнеса, членами театральных коллективов, которые заявились поддержать проект своими голосами.

«Мы призываем жителей не сдаваться в это тяжёлое время, как не сдавались наши предки, проявить личный героизм, объединиться и сделать — в этом наша сила. Благодаря современным технологиям, каждый герой может высказаться и быть услышанным. Задача — достойно отметить праздник, несмотря на изменившиеся условия в мире, вспомнить подвиг наших прадедов», — отметил председатель совета директоров компании «Интерсвязь», Леонид Вахрамеев.

Всего же будут озвучены тысячи историй детей, подростков, взрослых и пенсионеров, которых обстоятельства вынудили отказаться от планов, чтобы защитить свою землю и близких. А все эти уникальные аудиоподкасты можно будет услышать не только у «Стены памяти» на Аллее славы в Челябинске, но и на радио или же в интернете.

«Рад, что в области есть такой знаковый проект, как „Стена памяти“. Он востребован временем, не теряет актуальности, обладает сильнейшим патриотическим эффектом. Он способствует связи поколений, объединяет всех нас чувством гордости и сопричастности к Великой Победе», — поделился Вадим Евдокимов, заместитель Губернатора Челябинской области.

Размещение «Стены памяти» и регламент посещения объекта будет актуализирован в соответствии эпидемиологической ситуацией и ограничениями. Конструкции планируется смонтировать к 9 мая и сохранить на Аллее славы до конца июня. Дополнительную информацию о том, как разместить фотографию и историю на «Стене памяти», можно получить на сайте проекта pomni.is74.ru.