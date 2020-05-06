В Минэкологии выяснили, кто слил краску в реку Биргильда

Странное мутное пятно на поверхности воды заметили садоводы.

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Специалисты Министерства экологии Челябинской области и Управления Росприроднадзора региона в настоящее время впроводят проверки на реке Биргильда в Сосновском районе. Местные садоводы сообщили о том, что на поверхности воды образовалось мутное серое пятно, кроме того, они ощутили запах краски у водоема. Но больше всего жителей обеспокоила массовая гибель рыбы.

«Когда информация поступила в минэкологии, специалисты сразу выехали на место. Факт загрязнения реки подтвердился. В результате проведенных проверок были выявлены и виновники произошедшего. Ими оказались строители, которые в процессе покраски основания моста через реку допустили попадание краски в воду», — сообщил заместитель министра экологии Виталий Безруков.

В настоящее время продолжается разбирательство в произошедшем. После того, как проверка будет закончена, виновных привлекут к ответственности.