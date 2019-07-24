«Они побежали по площадке, двое мальчишек отстали. Восьмиклассник опередил их, выскочил на этот провал. Ребятишки говорят, что только увидели его и все, он исчез. Они подбежали, а здесь провал», — прокомментировал для сайта «Первый областной» глава Буранного сельского населения Василий Грищенко.
В 60-х годах в этих местах добывали вольфрам. Теперь шахты находятся на территории щебзавода. Провалы засыпают, но со временем образуются новые. Во вновь образовавшиеся «ямы» периодически падает домашняя скотина.
«Скот падал, я сам лично на кране вот работал — вытаскивал скот», — рассказал сайту «Первый областной» местный житель Степан Захаров.
Отметим, что трагический инцидент находится на особом контроле прокуратуры. По факту произошедшего следственными органами возбуждено уголовное дело.
К слову, около 35 лет назад в шахту на автомобиле упал мужчина. Его тело не смогли найти, оно все еще остается в одном из провалов. Родственники погибшего установили на месте трагедии памятник.