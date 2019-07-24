В южноуральской шахте, где погиб восьмиклассник, уже разбивались люди

Тело мужчины, упавшего в карьер на автомобиле, до сих пор не нашли.

«Они побежали по площадке, двое мальчишек отстали. Восьмиклассник опередил их, выскочил на этот провал. Ребятишки говорят, что только увидели его и все, он исчез. Они подбежали, а здесь провал»,

— прокомментировал для сайта «Первый областной» глава Буранного сельского населения Василий Грищенко.

«Скот падал, я сам лично на кране вот работал — вытаскивал скот»,

— рассказал сайту «Первый областной» местный житель Степан Захаров.

В шахте на Южном Урале, где 22 июля погиб восьмиклассник, уже умирали люди и домашняя скотина. Несмотря на это, штрек заброшенной шахты в Агаповском районе привлекает детей. Вокруг опасной зоны установлены аншлаги, но предупреждения не останавливают ребят: они все равно играют возле опасных провалов.В 60-х годах в этих местах добывали вольфрам. Теперь шахты находятся на территории щебзавода. Провалы засыпают, но со временем образуются новые. Во вновь образовавшиеся «‎ямы»‎ периодически падает домашняя скотина.

Отметим, что трагический инцидент находится на особом контроле прокуратуры. По факту произошедшего следственными органами возбуждено уголовное дело.



К слову, около 35 лет назад в шахту на автомобиле упал мужчина. Его тело не смогли найти, оно все еще остается в одном из провалов. Родственники погибшего установили на месте трагедии памятник.