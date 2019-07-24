Стала известна причина таинственного смога, повисшего над Челябинской областью

Туман неизвестного происхождения напугал жителей сразу нескольких уральских регионов.

Многих жителей Челябинска, Кыштыма, Снежинска, Миасса и других городов области с самого утра беспокоит запах гари и дым. Глава управления экологического просвещения Виталий Безруков заявил, что причиной этого явления послужили природные пожары на Урале и в Западной Сибири.

«Кроме того, на видимость влияют сильные испарения от разогретой земли после дождя. Это усиливает визуальный эффект тумана. Не стоит исключать и воздействия промышленных предприятий и транспорта в городах», — рассказал Виталий Безруков.

Эколог также отметил, что загрязнение воздуха в результате пожаров сравнимо с вредом от выбросов. При горении травы или древесных насаждений выделяются множество вредных химических элементов. Кроме того, он напомнил, что подобное явление встревожило Урал несколько лет назад.

К слову, сегодня смог также наблюдали жители Свердловской и Тюменской областей, Сургута и Ханты-Мансийска.