Жителей Магнитогорска напугал страшный паук

В основном представители этого вида обитают в Европе.

Житель Магнитогорска обнаружил в своем доме устрашающего вида паука. Он оказался ядовитым. Об опасной находке обладатель экзотического «питомца« сообщил в социальных сетях.

У входа в свой частный дом магнитогорец обнаружил паука необычной расцветки и формы. Как выяснилось, от его укуса не получится стать супергероем, поскольку желтосумый колющий паук считается самым ядовитым из представителей рода Хеиракантиум. В основном, они обитают в Европе, однако в прошлом году их также находили в Башкартостане.

«Я собираю чемоданы. Пора валить из города», — так магнитогорцев напугало опасная «находка«.

Как ядовитый паук оказался на Южном Урале, пока неясно. А также неизвестна и дальнейшая судьба «счастливца», наткнувшегося на гостя из Европы. Будем надеяться, что против такого «паразита» действует старый добрый, проверенный поколениями способ прогнать нежеланного гостя — подошва домашнего тапка.