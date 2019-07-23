На Южном Урале восьмиклассник упал в одну из шахт

По словам очевидцев, карьер не был ничем огорожен.

Вчера, 22 июля, в Агаповском районе Челябинской области произошла страшная трагедия. В одном из штреков недействующей шахты был найден 15-летний подросток. Бездыханное тело пришлось вытаскивать альпинистам, поскольку оно находилось на глубине 25 метров.

Инцидент произошел в селе Новобурановка. По предварительной информации, подросток со сверстниками, возвращаясь от одного из карьеров района, решил погулять недалеко от местного щебеночного завода, где он, споткнувшись, упал в одну из шахт. Крики подростков услышал один из сторожей завода, который и вызвал экстренные службы. Однако по информации некоторых СМИ к трагическому случаю привело обрушение края шахты.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Проверка взята на контроль руководителем следственного управления», — заявили в пресс-службе СК РФ по Челябинской области.

Добавим также, что, по словам пресс-секретаря Агаповского района Евгении Волковой подростки были школьниками одного из соседних поселков, и пока неизвестно как они оказались в Новобурановке.

Все обстоятельства происшествия уточняются. Следите за обновлениями на нашем сайте.