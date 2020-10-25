В Южноуральске женщина лишилась крупной суммы денег

Потерпевшая доверилась позвонившим ей мошенникам.

Послушать 00:00

В Южноуральске Челябинской области местная жительница лишилась около 90 тысяч рублей. Деньги исчезли с её карты после звонка «банковского сотрудника». Подробнее сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

58-летняя женщина, прибыв в полицию с заявлением о краже, рассказала правоохранителям, что ей позвонил неизвестный, представился банковским сотрудником и сообщил, что кто-то проводит с её счётом подозрительные операции. Чтобы обезопасить свои средства, необходимо назвать трёхзначный код, указанный на обороте карты, и все коды, которые будут приходить в СМС-сообщениях.

Как призналась пострадавшая, она много раз слышала о подобных мошенничествах, но когда дело дошло до неё, то растерялась и сделала всё так, как ей сказали.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации „кража“. Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет»,— сообщили в ведомстве.

На данный момент полицейские проводят необходимые мероприятия по вычислению и задержанию мошенников.