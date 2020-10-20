Многодетной матери вынесли приговор за кражу продуктов в Челябинской области

В совершение преступления она вовлекла своего 12-летнего сына и школьницу.

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Октябрьский районный суд вынес приговор многодетной местной жительнице. Женщину признали виновной в краже с незаконным проникновением в жилище. А также в вовлечении в совершение тяжкого преступления несовершеннолетних.

В мае 2020 года в селе Октябрьское женщина предложила своему 12-летнему сыну и 11-летней знакомой девочке похитить имущество из чужого дома. Детям она пообещала поделиться награбленным. Под ее наблюдением школьники взломали замок, проникли в жилище и украли продукты.

«Обвиняемая совместно с малолетними с места происшествия скрылись, похищенным распорядились по своему усмотрению», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на 5,5 года условно с испытательным сроком на два года. Добавим, что у женщины трое детей, кроме того, на момент вынесения приговора она была беременна.