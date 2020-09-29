В Челябинске местных жителей будут судить за кражу труб и коллектора

Южноуральцы причинили не только материальный вред, но и привели в негодность объекты жизнеобеспечения.

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В Челябинске будут судить местных жителей за кражу напорного коллектора и трубопровода, в результате чего был причинён ущерб предприятию и приведены в негодность объекты жизнеобеспечения. Подробнее об этом сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Преступление совершалось на территории Челябинска с марта 2018 года по апрель 2019 года. Сначала девять местных жителей похитили напорный коллектор, предназначенный для транспортировки хозяйственных сточных вод от насосной станции до приёмной камеры очистных сооружений. Но этого злоумышленникам показалось мало, и они, получив схему резервного напорного коллектора, демонтировали и похитили часть труб. Металлические изделия челябинцы сдали в пункты металлолома и вырученными деньгами распорядились по своему усмотрению.

«Обвиняемые привели в негодность объект жизнеобеспечения, похитив 180 метров трубы массой 94 тонны. Муниципальному унитарному предприятию „Производственное объединение водоснабжения и водоотведения“ Челябинска причинен ущерб на сумму около 1,7 миллиона рублей»,— уточнили в ведомстве.

В отношении жителей Челябинска возбуждены уголовные дела по пункту «б» части 4 статьи 158 «кража» и пункту «а» части 2 статьи 215.2 «приведение в негодность объектов жизнеобеспечения» Уголовного кодекса Российской Федерации. Обвинительное заключение уже утверждено и направлено в Курчатовский районный суд для рассмотрения по существу.