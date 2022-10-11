В Южноуральске мужчина пойдет под суд за убийство пожилой семейной пары

Обвиняемый, по версии следствия, расправился с жертвами ради денег

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело 40-летнего жителя Южноуральска. Его обвиняют в убийстве из корыстных побуждений (пункты «а», «з» части 2 статьи 105 УК РФ) и разбое (пункты «б», «в» части 4 статьи 162 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, в октябре прошлого года 39-летний знакомый пришел в гости к пожилой семейной паре. Пенсионерку он зарезал ножом, а ее супруга забил кувалдой.

«После убийства обвиняемый похитил из квартиры более 1,6 млн рублей», — рассказали в региональной прокуратуре.

У обвиняемого трое детей, незадолго до ЧП он лишился работы и должен был внести платеж по кредиту в день убийства.