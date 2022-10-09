В Челябинской области женщину осудили за убийство сожителя

В тюрьме она проведет семь лет

В Челябинской области вынесли приговор жительнице Каслинского района, обвиняемой в убийстве своего сожителя. Травму женщина нанесла пострадавшему ножом, сообщили сегодня, 9 октября, в пресс-службе Следственного управления СК России по Челябинской области.

В январе этого года в одном из частных домов в деревне Аллаки женщина поссорилась со своим сожителем, схватила нож и ударила мужчину. Пострадавшего увезли в больницу и оказали необходимую помощь, однако он скончался.

«Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении местной жительницы, признанной виновной в совершении преступления по части 4 статьи 111 УК РФ („Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего“). Приговором суда осужденной назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы»,— сообщили в ведомстве.

Отбывать наказание женщина будет в исправительной колонии общего режима.

В конце сентября суд вынес приговор 24-летнему уроженцу ближнего зарубежья, который убил сотрудницу салона эротического массажа. Мужчину осудили по пяти статьям.