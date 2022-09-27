В Челябинске вынесли приговор мужчине за убийство сотрудницы салона эротического массажа

Виновный отправится в колонию строгого режима

Установлено, что 13 сентября прошлого года обвиняемый

. Перед этим он жестоко избил, а потом изнасиловал жертву. Поначалу ничего не было известно о мотиве страшного поступка. Позже выяснилось, что мигрант украл вещи и деньги погибшей.

«Усмонову было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет в колонии строгого режима. Также с него взыскали 997 тысяч 750 рублей в пользу потерпевшего»,

— рассказали в пресс-службе суда.

Сегодня, 27 сентября, Челябинский областной суд вынес приговор 24-летнему Аброру Усмонову. Он признан виновным в убийстве (пункты «д», «к» части 2 статьи 105 УК РФ), изнасиловании (пункт «б» части 2 статьи 131 УК РФ), насильственных действиях сексуального характера (пункт «б» части 2 статьи 132 УК РФ), краже (пункт «в» части 2 статьи 158 УК РФ) и похищении документов (часть 2 статьи 325 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе суда.Приговор в законную силу не вступил.