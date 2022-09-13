В Челябинской области женщине вынесли приговор за убийство новорожденного

Виновная нанесла ребенку 17 ножевых ранений

Аргаяшский районный суд вынес приговор местной жительнице. Ее признали виновной в убийстве новорожденного ребенка (статья 106 УК РФ).

Суд установил, что 16 мая 2022 года женщина родила ребенка в туалете на приусадебном участке, нанесла младенцу 17 ножевых ранений и множество ударов по голове.

«Виновной назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 10 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении», — рассказала старший помощник прокурора Наталья Мамаева.

По данным источника Первого областного информагентства, в семье есть старшие дети. В день трагедии супруг виновной был в командировке.