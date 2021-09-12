В Уйском районе подозреваемого в убийстве ребенка мужчину отправили в СИЗО

Следственный комитет поставил ход расследования уголовного дела на контроль

В Уйском районе избрали меру пресечения мужчине, который задушил десятимесячную девочку. Подозреваемого отправили в СИЗО, сообщили корреспонденту ИА «Первое областное» в пресс-службе регионального Следственного комитета.

«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу»,— прокомментировал исполняющий обязанности старшего помощника руководителя СК по Челябинской области Александр Скорик.

Напомним, трагедия произошла днем 10 сентября в частном доме в одной из деревень Уйского района. Известно, что ребенка задушил сожитель его матери. Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Отметим, также подозреваемый находится под следствием по статье «Побои»: известно, что до того, как убить девочку, он нередко ее избивал.

Глава федерального Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил расследование уголовного дела на контроль.

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