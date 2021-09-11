В Уйском районе мужчину задержали за убийство десятимесячной девочки

Подозреваемый уже находится под следствием по другой статье

Накануне днем, 10 сентября, житель Уйского района задушил десятимесячную девочку. Подозреваемый в совершении преступления, который уже находится под следствием по статье «Побои», задержан, сообщили сегодня, 11 сентября, в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом „в“ части 2 статьи 105 УК РФ („Убийство“). В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка исполнению органами системы профилактики требований закона о защите прав несовершеннолетних, в том числе полноте проведенной работы с семьей, с учетом того, что подозреваемый в настоящее время привлекается к уголовной ответственности за причинение ранее побоев убитому ребенку»,— уточнили в ведомстве.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль прокуратурой.

Подозреваемому в убийстве ребенка избирается мера пресечения.

Напомним, в Магнитогорске местная жительница, распивая спиртные напитки, устала от плача своей семимесячной дочери и бросила ее в косяк дверного проема. Через какое время девочка скончалась. За убийство дочери женщина предстанет перед судом.