Минсоц проверит опеку после убийства ребенка в Уйском районе

Ведомство проведет выездную проверку

Министерство социальных отношений проверит деятельность органов и учреждений системы социальной защиты в Уйском районе в связи с гибелью десятимесячной девочки. Ребенка задушил сожитель его матери.

«В ближайшее время министерством будет проведена выездная проверка деятельности органов и учреждений системы социальной защиты населения. Предварительно можно говорить о том, что были все основания проводить интенсивную индивидуальную реабилитационную работу с семьей, так как были факторы риска, в том числе и жестокое обращение с ребенком со стороны сожителя матери. Однако, по нашим данным, семья, хоть и была в поле зрения отделения помощи семье и детям, но работа была недостаточно эффективной»,— прокомментировали в региональном Минсоце.

Полная оценка, по которой сделают выводы о работе местных должностных лиц, будет дана ведомством после тщательной проверки.

Напомним, трагедия произошла днем 10 сентября в частном доме в одной из деревень Уйского района. Подозреваемый уже задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Отметим, ранее мужчина уже наносил побои девочке, на данный момент он находится под следствием по статье «Побои».