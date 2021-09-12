Главе СК России Бастрыкину доложат об убийстве ребенка в Уйском районе

Ход расследования дела поставлен на контроль в федеральном ведомстве

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование дела об убийстве десятимесячной девочки в Уйском районе. Об этом накануне, 11 сентября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«Глава СК России поручил руководителю следственного управления по Челябинской области Петру Решетникову доложить о расследовании уголовного дела по факту убийства малолетней девочки, которую задушил сожитель матери. Подозреваемый в совершении данного преступления установлен и задержан, ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК»,— говорится в сообщении на сайте ведомства.

Напомним, инцидент произошел в частном доме в одной из деревень в Уйском районе. Сожитель матери десятимесячной девочки задушил ребенка. Преступник задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Кроме того, на данный момент мужчина находится под следствием по статье «Побои»: ранее он избивал ребенка.

Региональное министерство социальных отношений проверит местные органы опеки после случившегося.