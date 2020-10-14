В Уйском районе осудили заведующую детским садом

Женщина присваивала средства, поступающие от родителей за уход за детьми.

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В Уйском районе Челябинской области осудили заведующую детским садом за присвоение средств, принадлежащих учреждению. Какое наказание получила злоумышленница, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Как установил суд, местная жительница, будучи заведующей, имела право распоряжаться деньгами, которые родители платили за присмотр и уход за детьми. В 2018 году женщина замыслила преступный план хищения этих средств, и в течение года злоумышленница присвоила более 48 тысяч рублей.

Пока шло разбирательство, женщину временно отстранили от должности заведующей. Однако она упорно не признавала свою вину. Позже обвиняемая всё-таки сдалась и полностью возместила причинённый ущерб. Но избежать наказания экс-заведующей не удалось.

«Судом Уйского района вынесен приговор по уголовному делу, предусмотренному частью 1 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации („Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному“), и назначил подсудимой наказание в виде штрафа на сумму 70 тысяч рублей»,— сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.