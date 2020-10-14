Челябинский областной суд отменил приговор Алексею Севастьянову

Дело возвращено прокурору из-за нарушений прав на защиту.

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Челябинский областной суд отменил приговор бывшему уполномоченному по правам человека в регионе Алексею Севастьянову. Дело экс-омбудсмена о покушении на мошенничество в особо крупном размере вернули прокурору. Об этом сегодня, 14 октября, «Первому областному» рассказали в пресс-службе облсуда.



Дело возвращено для устранения препятствий рассмотрения судом, добавили представители инстанции. Это связано с нарушением права осужденного на защиту.

«Также судом апелляционной инстанции вынесено частное определение в адрес президента Адвокатской палаты Челябинской области и начальника ГУ МВД РФ по Челябинской области в связи с допущенными адвокатом и следователем грубыми нарушениями уголовно-процессуального закона, повлекшими отмену судебного решения и возвращение уголовного дела прокурору»,— сообщили «Первому областному» в пресс-службе Челябинского областного суда.

О решении областного суда высказался и сам Алексей Севастьянов. Бывший омбудсмен на своей странице в «Фейсбуке» поблагодарил своих адвокатов и выразил надежду, что вынесенные определения дадут результат.

«Надеюсь, на основании его будут наказаны сотрудники МВД, незаконно преследующие меня и нарушающие моё право на защиту»,— написал на своей странице в соцсети Алексей Севастьянов.

Ход процесса «Первому областному» прокомментировал и адвокат Алексея Севастьянова Константин Акулич. Защитник сообщил, что сегодня суд огласил только резолютивную часть, отметив нарушение права на защиту. Полностью решение суда будет понятно только через несколько дней, после принятия мотивированного решения, добавил адвокат.

«Хочу отметить, что прокурор, участвующий в процессе, настаивал на законности решения суда первой инстанции, поэтому доводы защиты легли в основу принятого судом второй инстанции решения. Дело вернётся к прокурору, он решит — направлять его в органы следствия или нет. Если будет не согласен с решением — обратится в кассационный суд. От того, какие действия предпримет прокурор, будет действовать защита»,— рассказал сайту «Первый областной» адвокат Алексея Севастьянова Константин Акулич.

Напомним, Центральный районный суд Челябинска в июне 2020 года признал Алексея Севастьянова виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Ему было назначено наказание в два года лишения свободы с испытательным сроком в три года. По данным суда, в период с марта по май 2017 года Алексей Севастьянов совершил покушение на хищение бюджетных денежных средств при получении гранта на развитие фермерского хозяйства в размере 3 миллионов рублей. Для этого, по данным следствия, бывший омбудсмен предоставил в областное министерство сельского хозяйства документы с поддельными сведениями.