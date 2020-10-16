Сосновский суд вынес приговор экс-сотруднице почтамта

26-летнюю челябинку осудили уже во второй раз.

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В Сосновском районе Челябинской области осудили экс-сотрудницу почтамта. Женщина пользовалась своим служебным положением и проворачивала махинации с деньгами. Подробнее рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Известно, что с апреля по октябрь 2019 года 26-летняя сотрудница почтового отделения присваивала денежные средства, а также распоряжалась по своему усмотрению различными товарами. Таким образом мошенница причинила Челябинскому почтамту УФПС Челябинской области ущерб в размере более 300 тысяч рублей.

Но это не единственный случай мошенничества. В ноябре того же года женщина предложила клиентке оставить ей деньги и квитанции для оплаты налогов, поскольку на тот момент провести необходимые операции сотрудница отделения почты не могла по техническим причинам. Потерпевшая доверилась ей и оставила квитанции и 15 тысяч рублей. Когда программное обеспечение снова заработало, мошенница и не подумала выполнить обещанное и присвоила деньги.

«Сосновским районным судом вынесен приговор по уголовному делу, предусмотренному частью 3 статьи 160 („Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере“), частью 3 статьи 159 („Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере“) Уголовного кодекса Российской Федерации. С учетом того, что осужденная ранее привлекалась к уголовной ответственности, ей назначено наказание в виде 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима»,— сообщили в ведомстве.

Кроме того, согласно приговору, осуждённая лишена права занимать должности, связанные с возложением материальной ответственности, а также организационные, административные и распорядительные должности сроком на 1,5 года. Также женщину обязали возместить ущерб почтовому отделению и обманутой клиентке.