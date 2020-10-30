В Уйском районе на льду погибла восьмилетняя девочка

Обстоятельства трагедии выясняют специалисты МЧС.

Послушать 00:00

Восьмилетняя девочка провалилась под лёд и утонула в Челябинской области. Инцидент произошёл в пятницу, 30 октября, в селе Уйское одноимённого района. О происшествии «Первому областному» рассказали в пресс-службе главного управления МЧС по региону. Тело было найдено в 50 метрах от берега. В настоящий момент неизвестно, как именно девочка оказалась на льду. Сейчас все подробности выясняют специалисты.



«Уже можно утверждать, что ребенок был без присмотра взрослых, что и стало ключевым фактором. По предварительной информации, девочку нашли в нескольких метрах от берега. К сожалению, выбраться самостоятельно из ледяной ловушки она не могла»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

В ведомстве в очередной раз напомнили, что тонкий лёд представляет опасность для всех, особенно для детей без присмотра родителей. Безопасная его толщина — семь сантиметров в случае когда речь идёт о передвижении одного человека. По льду запрещено передвигаться на транспорте и в тёмное время суток. Также детям нельзя ходить по замёрзшей поверхности без присмотра родителей.