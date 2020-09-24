Спасательный фудтрак: первый в России передвижной пищеблок появился в МЧС Челябинской области

Пока «бомбическая техника» будет проходить обкатку в суровых уральских условиях.

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Сотрудники чрезвычайного министерства поделились приятной новостью. В МЧС по Челябинской области появился собственный фудтрак. Теперь «пищеблок нового образца» будет сопровождать спасателей в «полях».

«Это экспериментальный (и единственный) экземпляр фудтрака, который, по задумке, заменит полевые кухни. По задумке, он должен накормить не меньше 100 человек», — пишут в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Примечательно, что фудтрак, приехавший в Челябинск, в России первый в своем роде. На Южном урале он пройдет обкатку и покажет, способен ли работать в разных условиях.

«Сейчас этот „пищеблок нового образца“ будут гонять по южноуральским дорогам и бездорожью, в солнце, в грязь и снег. Короче, будут испытывать его на прочность, а потом выкатят все претензии производителю. Если вопросы решатся, то, вероятно, эксперимент перерастет в реальную серию кухонь нового формата», — делятся радостью спасатели.

Если новшество покажет себя с лучшей стороны и пройдет все испытания, подобные фудтраки закрепятся в арсенале спасателей всей России.