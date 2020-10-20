В Брединском районе сотрудники МЧС ликвидируют крупный лесной пожар

На месте работают более 130 профессионалов.

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Накануне днём в Брединском районе Челябинской области начался крупный лесной пожар. Несмотря на стремительное распространение огня, угрозы населённым пунктам нет. Подробнее о ЧП сайту «Первый областной» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Сообщение о возгорании в Кортубайском лесничестве поступило от дежурного Главного управления лесами 19 октября в 16:20. На тот момент огонь распространился на площади 10 гектаров. Несмотря на то, что пожарные оперативно приступили к тушению, из-за сильного ветра в 10 часов вечера огнём было объято уже 120 гектаров леса. К сотрудникам МЧС присоединились и работники лесного хозяйства.

«По данным на 04:00 20 октября, к месту пожара выдвинулась группа Уральского учебно-спасательного центра в составе 45 человек и 6 единиц техники. По данным Главного управления лесами, площадь пожара составляет 980 гектаров, пожар низовой. Проводится опашка тяжелой техникой по периметру. Угрозы населенным пунктам нет, ближайший населенный пункт — Каракулька — находится на расстоянии 5 километров»,— сообщили в ведомстве.

На данный момент на месте работают 131 человек и 34 единицы техники, включая 2 бульдозера, 6 тракторов с плугом, из них от МЧС 102 человека и 18 единиц техники.

На 8 утра 20 октября в Брединском районе запланировано проведение заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.