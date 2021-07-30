В Увельском районе оштрафовали местного жителя за мошенничество при покупке арендованного участка

Мужчине назначено наказание в размере 150 тыс. рублей

Увельский районный суд признал местного жителя виновным в совершении преступления по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере»), пишет пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

В 2014—2015 годах местный житель был арендатором участка площадью 1217 тыс. кв. м в поселке Увельский с разрешением на индивидуальное строительство и в дальнейшем для покупки территории по льготной цене. Мужчина предоставил в регистрационный орган недостоверные сведения о наличии гаража на земельном участке. Затем путем купли-продажи оформил его на свою мать-пенсионерку. Та, не зная о преступных намерениях сына, обратилась в администрацию с заявлением о предоставлении в собственность земельного участка по льготной цене 28 тыс. рублей при рыночной стоимости свыше 290 тыс. рублей и незаконно приобрела право собственности на земельный участок. В результате администрации Увельского района причинен ущерб на сумму около 263 тыс. рублей.

«Подсудимый вину признал полностью, в качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учел активное способствование раскрытию и расследованию преступления, явку с повинной, отсутствие судимостей, положительные характеристики», — сообщают в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Подсудимому назначен штраф в размере 150 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.