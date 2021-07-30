На довыборы в ЗСО Челябинской области зарегистрировались пять кандидатов

В один день подали в региональный избирком документы промышленник и экологическая активистка

Представители четырех парламентских партий и экологической «Зеленой альтернативы» претендуют на место в Заксобрании Челябинской области, сообщает пресс-служба региональной избирательной комиссии. Кроме того, в довыборах в ЗСО в Курчатовском районе Челябинска намерена принять участие представитель партии пенсионеров.



По данным системы ГАС «Выборы», на 30 июля на довыборы в областной парламент в округе № 13 (Курчатовский район) зарегистрировались второй секретарь обкома КПРФ Александр Андреев, помощник депутата Госдумы и лидера реготделения «Справедливой России — Патриотов — За Правду» Валерия Гартунга Гузель Волошина и координатор челябинского отделения ЛДПР Александр Харитонов. Накануне, 29 июля, к ним присоединились кандидат от «Единой России» директор Челябинского цинкового завода Павел Избрехт и представитель «Зеленой альтернативы» Гюнель Салладин кызы Макина. Подала документы, но пока не прошла процедуру регистрации член Российской партии пенсионеров Лилия Габидуллина.

Напомним, мандат депутата ЗСО от округа № 13 освободился в июне после отставки единоросса Вячеслава Ершова: он добровольно сложил с себя полномочия. Некоторое время спустя Ершов также оставил пост руководителя Курчатовского районного отделения ЕР.